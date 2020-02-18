Україна приєдналася до європейського фонду підтримки кіно Eurimages

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Фонд допомагає кіновиробникам у створенні кінопродукції

Україна приєдналася до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства культури, молоді та спорту України.

Як зазначили у відомстві, до фонду входять 38 країн-членів, а також Аргентина та Канада як асоційовані члени. Фонд допомагає кіновиробникам у створенні копродукції, підтримує дистрибуцію та кінотеатральний показ фільмів.

Фонд надає підтримку на створення ігрових, документальних та анімаційних фільмів мінімальною тривалістю 70 хвилин. Здійснює чотири конкурсні відбори кінопроектів на рік, зокрема у 2020 році - 22 січня, 16 квітня, 25 серпня, 20 жовтня.

Нагадаємо, український режисер Ірина Цілик отримала премію Санденс за свою документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин". Кіноексперти високо оцінили її фільм і присудили перемогу за кращу режисуру.

Раніше, 25 вересня 2019 року, набув чинності законопроект №1074 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії.

Законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, якими забезпечується стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету, і змінюються підходи до держфінансування кінематографії. Також законом передбачене створення відповідних механізмів для залучення приватних коштів у зазначену область.