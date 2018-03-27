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Украина принимает 12 защитных мер в отношении российского импорта, - Кубив

НовостиЭкономика    27.03.2018 - 15:11
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комиссией по вопросам торговли решено повысить пошлины на импорт удобрений из РФ

Сейчас в Украине действует 12 защитных антидемпинговых мер относительно регуляции цен на товары, которые импортируют из России. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи с Комиссаром ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хочу сказать, что по состоянию на сегодня в отношении импорта товаров происхождением из Российской Федерации действует 12 защитных торговых мер. Десять - антидемпинговых, одна - компенсационная, одна мера - специальная", - заявил Кубив.

Кроме того, комиссией по вопросам торговли 26 марта решено повысить пошлины на импорт удобрений из РФ.

"Также вчера Межведомственная комиссия по вопросам торговли единогласно поддержала позицию относительно повышения пошлин на импорт минеральных удобрений из России. Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования. Это будет буквально сегодня - завтра", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия рассмотрела материалы, касающиеся поставки удобрений со стороны российских производителей и экспортеров, и увидела многочисленные нарушения в процессе подготовки импорта в Украину.

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Теги публикации: Российская Федерация, пошлины, импорт из РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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