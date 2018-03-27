Україна вживає 12 захисних заходів щодо російського імпорту, - Кубів

Комісією з питань торгівлі вирішено підвищити мито на імпорт добрив з РФ

Наразі в Україні діє 12 захисних антидемпінгових заходів щодо регуляції цін на товари, які імпортують з Росії. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів після зустрічі з Комісаром ЄС, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу сказати, що станом на сьогодні щодо імпорту товарів походженням з Російської Федерації діє 12 захисних торгівельних заходів. Десять - антидемпінгових, один - компенсаційний, один захід - спеціальний", - заявив Кубів.

Окрім того, комісією з питань торгівлі 26 березня вирішено підвищити мито на імпорт добрив з РФ.

"Також вчора Міжвідомча комісія з питань торгівлі одноголосно підтримала позицію щодо підвищення мита на імпорт мінеральних добрив з Росії. Рішення комісії набуває чинності з дня опублікування. Це буде буквально сьогодні - завтра", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія розглянула матеріали, що стосуються постачання добрив з боку російських виробників і експортерів, і побачила численні порушення в процесі підготовки імпорту в Україну.