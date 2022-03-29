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Украина примет участие во встрече Североатлантического совета

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Североатлантический совет соберется на встречу 6 и 7 апреля в Брюсселе. На встречу министров иностранных дел стран НАТО приглашена Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе под председательством генсекретаря Йенса Столтенберга.

В пресс-службе отметили, что 7 апреля состоятся две сессии.

"На первую сессию приглашены министры иностранных дел Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины, а также Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности / вице-президент Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

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