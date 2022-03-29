Україна візьме участь у зустрічі Північноатлантичної ради

Північноатлантична рада збереться на зустріч 6 і 7 квітня в Брюсселі. На зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО запрошена Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.
Зустріч відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під головуванням генсекретаря Йенса Столтенберга.
У прес-службі зазначили, що 7 квітня відбудуться дві сесії.
"На першу сесію запрошені міністри закордонних справ Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Швеції та України, а також високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки / віце-президент Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.
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