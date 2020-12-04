ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кулеба полетит в ОАЭ, где презентует Крымскую платформу

Киев, Пятница 04 декабря 2020 18:34
Кулеба полетит в ОАЭ, где презентует Крымскую платформу
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 и 7 декабря будет находиться в Объединенных Арабских Эмиратах с рабочим визитом. Министр планирует презентовать украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Об этом сообщает МИД Украины.

В ходе визита Кулеба проведет встречу со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой обсудит пути углубления украинско-эмиратского сотрудничества. Запланировано подписание документов между Украиной и ОАЭ.

"Программа визита также предусматривает встречу министра с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой для обсуждения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики", - добавили в МИД.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз пообещал детально изучить предложение Украины о создании Крымской платформы.

Кроме того, Украина планирует пригласить Россию к Крымской платформе. Украинские дипломаты ищут соответствующую форму приглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Объединенные Арабские ЭмиратыКрымДмитрий Кулебавизит

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь