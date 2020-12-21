ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина пригласила депутатов Европарламента в Крымскую платформу

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 22:11
Украина пригласила депутатов Европарламента в Крымскую платформу
Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пригласила депутатов Европейского парламента приобщиться к Крымской платформе. Она также призвала ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Джапарова предложила евродепутатам приобщиться к работе Крымской платформы на парламентском направлении. Предложение было высказано во время онлайн-мероприятия "Крымская платформа: международный ответ на оккупацию".

"Участники согласились с важностью привлечения парламентских кругов к усилиям по деоккупации полуострова, в том числе в рамках Крымской платформы", - добавили в МИД.

Напомним, Украина хочет привлечь к формату Крымской платформы механизмы Совета ООН по правам человека.

Кроме того, Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в работе Крымской платформы.

Добавим, недавно в украинском МИД назвали пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика МИД УкраиныКрымЕвропарламент

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь