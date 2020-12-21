Україна запросила депутатів Європарламенту до Кримської платформи

Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила депутатів Європейського парламенту долучитися до Кримської платформи. Вона також закликала ЄС призначити спецпредставника з питань Криму.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Джапарова запропонувала євродепутатам долучитися до роботи Кримської платформи на парламентському напрямку. Пропозиція була висловлена під час онлайн-заходу "Кримська платформа: міжнародна відповідь на окупацію".

"Учасники погодились з важливістю залучення парламентських кіл до зусиль з деокупації півострова, у тому числі у рамках Кримської платформи", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Україна хоче залучити до формату Кримської платформи механізми Ради ООН з прав людини.

Крім того, Україна розраховує на активну участь Молдови в роботі Кримської платформи.

Додамо, нещодавно в українському МЗС назвали п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.