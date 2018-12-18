Украина приближается к формированию стратегии цифрового развития

Фото: Джеффри Эрлих (УНИАН)

Использование цифровых технологий правительством в Украине способствует уменьшению уровня коррупции

Украина приближается к формированию национальной стратегии цифрового развития. Об этом сообщил главный менеджер проектов ОБСЕ в Украине Джеффри Эрлих, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы констатируем тот факт, что Украина приближается к формированию национальной стратегии цифрового развития. Сегодняшняя конференция подтверждает, что правительство Украины готово освоить практические подходы к построению цифровой экономики и базы принципов индустрии. Важную роль при развитии цифровой экономики играют цифровые услуги", - сообщил Эрлих.

По его словам, использование цифровых технологий и предоставление электронных услуг правительством в Украине способствует уменьшению уровня коррупции.

"Важным компонентом такого управления является применение цифровых технологий, улучшение качества публичных услуг и обеспечение прозрачности власти. Мы воспринимаем технологии цифрового управления как эффективное средство противодействия коррупции и создания открытой власти. Ведь наша задача способствовать антикоррупционным процессам в Украине и обеспечивать доступ граждан к услугам нового качества", - отметил он.

Менеджер проектов ОБСЕ в Украине добавил, что внедрение принципов надлежащего управления является одним из приоритетов организации.

"Цифровые изменения - это универсальный акселератор экономического роста. Применение цифровых технологий снижает коррупционные риски и увеличивет доверие к государственным институтам, усиливает общественную стабильность", - добавил он.

Напомним, ранее глава группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер заявил, что IT-сектор в Украине способствует экспорту около 3 миллиардов евро для Европейского союза.