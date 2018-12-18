Україна наближається до формування стратегії цифрового розвитку

Фото: Джеффрі Ерліх (УНІАН)

Використання цифрових технологій урядом в Україні сприяє зменшенню рівня корупції

Україна наближається до формування національної стратегії цифрового розвитку. Про це повідомив головний менеджер проектів ОБСЄ в Україні Джеффрі Ерліх, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми констатуємо той факт, що Україна наближається до формування національної стратегії цифрового розвитку. Сьогоднішня конференція підтверджує, що уряд України готовий освоїти практичні підходи до побудови цифрової економіки та бази принципів індустрії. Важливу роль при розвитку цифрової економіки відіграють цифрові послуги", - повідомив Ерліх.

За його словами, використання цифрових технологій та надання електронних послуг урядом в Україні сприяє зменшенню рівня корупції.

"Важливим компонентом такого управління є застосування цифрових технологій, поліпшення якості публічних послуг та забезпечення прозорості влади. Ми сприймаємо технології цифрового управління як ефективний засіб протидії корупції та створення відкритої влади. Адже наше завдання сприяти антикорупційним процесам в Україні і забезпечувати доступ громадян до послуг нової якості", - зазначив він.

Менеджер проектів ОБСЄ в Україні додав, що запровадження принципів належного управління є одним з пріоритетів організації.

"Цифрові зміни - це універсальний акселератор економічного зростання. Застосування цифрових технологій знижує корупційні ризики і піднімає довіру до державних інститутів, посилює суспільну стабільність", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова групи підтримки України при Європейській комісії Пітер Вагнер заявив, що IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.