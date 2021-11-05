Украина претендует на проведение финала Евро-2025 среди женщин, - УАФ

УЕФА сообщил, что организация получила пять заявок от восьми ассоциаций на проведение финального турнира женского чемпионата Европы 2025 года.

Совместная заявка была получена от ассоциаций Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Также заинтересовались в проведении турнира ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.

Отмечается, в УЕФА повысил стандарты на проведения соревнований в 2025 году. Поэтому претендентам рекомендовали предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей.

Претенденты смогут подавать свои заявления до октября 2022 года, а победителя выберут в декабре.

"Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.