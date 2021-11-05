Украина претендует на проведение финала Евро-2025 среди женщин, - УАФ

Финальный женский турнир Евро-2025 может пройти в Украине. По крайней мере, Украина уже подала заявку на проведение решающего футбольного матча и теперь является претендентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УАФ.
УЕФА сообщил, что организация получила пять заявок от восьми ассоциаций на проведение финального турнира женского чемпионата Европы 2025 года.
Совместная заявка была получена от ассоциаций Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Также заинтересовались в проведении турнира ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.
Отмечается, в УЕФА повысил стандарты на проведения соревнований в 2025 году. Поэтому претендентам рекомендовали предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей.
Претенденты смогут подавать свои заявления до октября 2022 года, а победителя выберут в декабре.
"Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.