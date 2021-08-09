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Украина предостерегла Беларусь от поддержки России: будет иметь соответствующие последствия

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 20:07
Украина предостерегла Беларусь от поддержки России: будет иметь соответствующие последствия Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины предостерегло Беларусь от поддержки агрессивной политики России. Украина пригрозила Минску международно-правовыми последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины к годовщине начала протестов в Беларуси.

В украинском министерстве напомнили об опасности поглощения Беларуси Россией, что является продолжением российской агрессивной политики против Украины и других государств. МИД считает это поглощение угрозой национальной безопасности Украины и безопасности региона.

"А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая будет иметь соответствующие международно-правовые последствия", - отметили в МИД.

В министерстве также выразили солидарность с белорусским народом и поддержали его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране.

"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", - заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве призвали белорусский режим "вернуть государство в демократическое русло", освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.

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