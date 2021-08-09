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Україна застерегла Білорусь від підтримки Росії: буде мати відповідні наслідки

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 20:07
Україна застерегла Білорусь від підтримки Росії: буде мати відповідні наслідки Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії. Україна пригрозила Мінську міжнародно-правовими наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України до річниці початку протестів у Білорусі.

В українському міністерстві нагадали про небезпеку поглинання Білорусі Росією, що є продовженням російської агресивної політики проти України та інших держав. МЗС вважає це поглинання загрозою національній безпеці України і безпеці регіону.

"А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", - наголосили в МЗС.

У міністерстві також висловили солідарність з білоруським народом та підтримали його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі.

"Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів", - заявили в МЗС.

Крім того, у відомстві закликали білоруський режим "повернути державу в демократичне русло", звільнити усіх політв'язнів, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

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