Украина предоставит гуманитарную помощь Индии на 15 млн гривен

На фоне критической ситуации с эпидемией COVID-19 в Индии украинская сторона предоставит ей гуманитарную помощь. На нее выделяют 15 млн гривен.
Проект соответствующего правительственного распоряжения в Telegram опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.
Сообщается, что на выполнение указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Индии для Министерства внутренних дел выделяется 15 млн гривен. Из них 11 млн для Государственной службы по чрезвычайными ситуациям и 4 млн - для Национальной гвардии. Эта сумма должна покрыть и затраты, связанные с доставкой помощи.
Уточняется, что ГСЧС должна закупить гуманитарную помощь и подготовить ее к отправке, а Национальная гвардия - доставить ее.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой коронавируса.
Накануне Индия пережила новый самый смертоносный день пандемии COVID-19. В частности, за сутки там от болезни умерли 4 329 человек. Общее число заболевших в Индии превысило отметку в 25 миллионов.