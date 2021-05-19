Украина предоставит гуманитарную помощь Индии на 15 млн гривен

На фоне критической ситуации с эпидемией COVID-19 в Индии украинская сторона предоставит ей гуманитарную помощь. На нее выделяют 15 млн гривен.

Сообщается, что на выполнение указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Индии для Министерства внутренних дел выделяется 15 млн гривен. Из них 11 млн для Государственной службы по чрезвычайными ситуациям и 4 млн - для Национальной гвардии. Эта сумма должна покрыть и затраты, связанные с доставкой помощи.

Уточняется, что ГСЧС должна закупить гуманитарную помощь и подготовить ее к отправке, а Национальная гвардия - доставить ее.