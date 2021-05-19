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Украина предоставит гуманитарную помощь Индии на 15 млн гривен

Автор: РБК-Украина

На фоне критической ситуации с эпидемией COVID-19 в Индии украинская сторона предоставит ей гуманитарную помощь. На нее выделяют 15 млн гривен.

Проект соответствующего правительственного распоряжения в Telegram опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Сообщается, что на выполнение указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Индии для Министерства внутренних дел выделяется 15 млн гривен. Из них 11 млн для Государственной службы по чрезвычайными ситуациям и 4 млн - для Национальной гвардии. Эта сумма должна покрыть и затраты, связанные с доставкой помощи.

Уточняется, что ГСЧС должна закупить гуманитарную помощь и подготовить ее к отправке, а Национальная гвардия - доставить ее.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой коронавируса.

Накануне Индия пережила новый самый смертоносный день пандемии COVID-19. В частности, за сутки там от болезни умерли 4 329 человек. Общее число заболевших в Индии превысило отметку в 25 миллионов.

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Новости Украины ИндияГуманитарная помощьCOVID-19