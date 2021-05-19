Україна надасть гуманітарну допомогу Індії на 15 млн гривень

На тлі критичної ситуації з епідемією COVID-19 в Індії українська сторона надасть їй гуманітарну допомогу. На неї виділяють 15 млн гривень.

Повідомляється, що на виконання указу президента України про надання гуманітарної допомоги Індії для Міністерства внутрішніх справ виділяється 15 млн гривень. З них 11 млн для Державної служби з надзвичайних ситуацій і 4 млн - для Національної гвардії. Ця сума має покрити і витрати, пов'язані з доставкою допомоги.

Уточнюється, що ДСНС повинна закупити гуманітарну допомогу і підготувати її до відправки, а Національна гвардія - доставити її.