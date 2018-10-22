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Индонезия оценила ущерб от землетрясения и цунами в более 900 млн долларов

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 09:08
Фото: последствия землетрясения в Индонезии (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: последствия землетрясения в Индонезии (twitter.com/UkrZaKordonom)

В результате стихийного бедствия погибли более 2,2 тыс. человек

Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету The Jakarta Post.

Сообщается, что по последним данным Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, в результате удара стихии погибли 2256 человек, 4612 пострадали. Кроме того, более 220 тыс. остались без жилья. По оценкам местных властей, землетрясение повредило почти 70 тыс. домов и еще до тысячи других зданий.

"Мы ожидаем, что потери и ущерб, вызванные бедствиями, будут увеличиваться, поскольку используемые нами данные носят временный характер", - отметил представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Индонезии 11 октября прекратили поисковые операции на разрушенных землетрясением территориях.

Отметим, более 5 тысяч человек оставались пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

 

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