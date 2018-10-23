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Україна надасть гуманітарну допомогу Індонезії

Новини » Політика    23.10.2018 - 17:05
Фото: наслідки землетрусу в Індонезії (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: наслідки землетрусу в Індонезії (twitter.com/UkrZaKordonom)

Надання гуманітарної допомоги Індонезії має забезпечити уряд

Президент України Петро Порошенко підписав постанову щодо надання гуманітарної допомоги Індонезії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, надання гуманітарної допомоги Індонезії має забезпечити уряд.

"З метою сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася в Республіці Індонезія внаслідок землетрусу та цунамі 28 вересня 2018 року, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Республіці Індонезія", - йдеться у тексті розпорядження.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня внаслідок землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули 2088 людей, ще 4612 людей поранені. Наразі в регіоні введено режим надзвичайної ситуації.

Також повідомлялося, що землетрус і цунамі в Індонезії завдали збитків на суму не менше 911 млн доларів. 

Крім того, повідомлялося, що Індонезія наказала гуманітарним працівникам з неурядових іноземних організацій, що надають допомогу у ліквідації наслідків землетрусу, залишити райони, що постраждали. 

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Новини України Гуманітарна допомогаИндонезия
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