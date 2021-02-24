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Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ, но Россия не открыла пропуск

Автор: Анастасия Рокитна

Украина предоставила так называемые автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на контрольно-пропускных пунктах "Золотое" и "Счастье". Однако, Россия снова сорвала открытие КПВВ.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Как сообщается, начиная с 24 февраля, Украина предоставила автобусы для перевозки граждан, неделю ждали соответствующей реакции от российской стороны.

"Сегодня с 07:40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый - в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - говорится в повдіомлення.

Украинская делегация заявила, что представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами.

В заявлении говорится, что на словах россияне постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан, которых держат в заложниках на оккупированных территориях. Однако, когда доходит до дела, возможность гражданам выехать из временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября.

Напомним, вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал странам ООН, что сотни тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе.

Кроме того, Резников призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, потому что она уже выработала иммунитет к существующим санкциям.

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