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Резников в ООН: 400 тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 01:48
Резников в ООН: 400 тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Инна Собора

Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев. Почти 14 тысяч из них умерли вследствие войны, которую спровоцировала Российская Федерация.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, информирует представительство Украины при ООН.

Резников вспомнил, что следствием агрессии РФ есть временная оккупация двух украинских регионов - Крыма и Севастополя, которые захвачены Россией полностью. А также разрушение еще двух регионов - Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы частично.

Сообщил, что почти 14 тысяч украинцев уже погибли в этой войне, участниками боевых действий стали 400 тысяч наших граждан. Около 3,5 млн. жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса.

Кроме того, около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн. граждан Украины.

Ранее МИД Украины заявило, что российская вооруженная агрессия против Украины изменила геополитическую ситуацию в Европе и мире.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над усилением политического давления на Москву.

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