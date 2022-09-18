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Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию российских активов, - Guardian

Фото: Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию активов РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украине предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов в качестве репараций за развязанную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Украины выступит о создании международного компенсационного механизма, на основании которого можно будет конфисковать замороженные российские активы.

По данным источников издания, высокопоставленные представители Минюста Украины обсуждали этот вопрос в Лондоне с руководством МИД Великобритании.

Кроме того, подобные дискуссии проводились украинской стороной с коллегами в Германии, Франции и другими странами ЕС, а также с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

Как напомнило издание, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что действующее в стране законодательство не позволяет Вашингтону взыскать репарации с РФ, поскольку Соединенные Штаты не являются участником войны.

Как пишет издание, США могли бы применить закон о торговле с врагом или закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Репарации были поддержаны в совместном заявлении министров финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Лиз Трасс в качестве министра иностранных дел выразила принципиальную поддержку этой идеи.

Санкционное законодательство Великобритании и Европы позволяет государствам замораживать активы российского Центробанка и некоторых олигархов, но не предусматривает перманентный арест, не говоря уже об их односторонней передаче в фонд восстановления Украины.

Напомним, ранее Украина заявила, что планирует конфисковать около 500 млрд долларов активов России и ее олигархов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, международные союзники готовы помочь нашей стране с этим.

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