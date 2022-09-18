Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - Guardian

Україна виступить про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи.

За даними джерел видання, високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великобританії.

Крім того, подібні дискусії проводились українською стороною з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Як нагадало видання, раніше глава Мінфіну США Джанет Єллен заявляла, що законодавство, що діє в країні, не дозволяє Вашингтону стягнути репарації з РФ, оскільки Сполучені Штати не є учасником війни.

Як пише видання, США могли б застосувати закон про торгівлю з ворогом або закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Репарації були підтримані у спільній заяві міністрів фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Ліз Трасс як міністр закордонних справ висловила принципову підтримку цієї ідеї.

Санкційне законодавство Великобританії та Європи дозволяє державам заморожувати активи російського Центробанку та деяких олігархів, але не передбачає перманентний арешт, не кажучи вже про їхню односторонню передачу до фонду відновлення України.

Нагадаємо, раніше Україна заявила, що планує конфіскувати близько 500 млрд доларів активів Росії та її олігархів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міжнародні союзники готові допомогти нашій країні із цим.

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