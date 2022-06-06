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Украина предложила свой список россиян для санкций, в лидерах - сотня из рейтинга Forbes

Фото: Украина предложила свой список россиян, против которых нужно ввести санкции (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Украина представила свой список претендентов на индивидуальные санкции в России. В перечень вошли олигархи, бизнесмены, пропагандисты и даже спортсмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что международная рабочая группа во главе с Андреем Ермаком и Майклом Макфолом представила Дорожную карту индивидуальных санкций.

Документ описывает задачи и принципы санкций, а также определяет категории лиц, в отношении которых они должны быть введены. Главная цель индивидуальных санкций - усилить давление на окружение Владимира Путина и олигархические элиты для прекращения войны в Украине.

Для того, чтобы санкции были эффективными, группа Ермака-Макфола разработала приоритетность категории подсанкционных лиц.

Лидерами в списке остаются российские олигархи. Немедленный приоритет предоставляется 100 самым богатым людям из списка Forbes.

Также особое внимание стоит уделить олигархам, которым удалось обойти санкции. Примером является Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля", Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга", Искандер Махмудов, совладелец компаний "Трансойл" и "Трансмашхолдинг".

Также Украина предлагает ввести санкции против:

  • высших чиновников;
  • ключевого менеджмента компаний, включая иностранцев;
  • российских пропагандистов и спортсменов;
  • руководства политических партий, членов семей и доверенных лиц всех этих людей.

Главными санкционными механизмами должны стать: замораживание активов, запрет на въезд в страны коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях.

Согласно предварительным подсчетам, под индивидуальные санкции могут попасть около 350 тысяч человек, которые тем или иным образом поддерживают войну России против и Украины.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, какие ограничения могут быть в седьмом пакете санкций против РФ.

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Офис президентаСанкции против России