Україна запропонувала свій список росіян для санкцій, в лідерах - сотня з рейтингу Forbes

Україна представила свій список претендентів на індивідуальні санкції в Росії. До переліку увійшли олігархи, бізнесмени, пропагандисти і навіть спортсмени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Відзначається, що міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.
Документ описує завдання і принципи санкцій, а також визначає категорії осіб, щодо яких вони повинні бути введені. Головна мета індивідуальних санкцій - посилити тиск на оточення Володимира Путіна та олігархічні еліти для припинення війни в Україні.
Для того, щоб санкції були ефективними, група Єрмака-Макфола розробила пріоритетність категорії підсанкційних осіб.
Лідерами у списку залишаються російські олігархи. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям зі списку Forbes.
Також особливу увагу варто приділити олігархам, яким вдалося обійти санкції. Прикладом є Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю", Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу", Іскандер Махмудов, співвласник компаній "Трансойл" та "Трансмашхолдинг".
Також Україна пропонує ввести санкції проти:
Головними санкційними механізмами повинні стати: заморожування активів, заборона на в'їзд до країн коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.
Згідно з попередніми підрахунками, під індивідуальні санкції можуть потрапити близько 350 тисяч осіб, які тим чи іншим чином підтримують війну Росії проти України.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли, які обмеження можуть бути в сьомому пакеті санкцій проти РФ.
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