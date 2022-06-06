Україна запропонувала свій список росіян для санкцій, в лідерах - сотня з рейтингу Forbes

Відзначається, що міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.

Документ описує завдання і принципи санкцій, а також визначає категорії осіб, щодо яких вони повинні бути введені. Головна мета індивідуальних санкцій - посилити тиск на оточення Володимира Путіна та олігархічні еліти для припинення війни в Україні.

Для того, щоб санкції були ефективними, група Єрмака-Макфола розробила пріоритетність категорії підсанкційних осіб.

Лідерами у списку залишаються російські олігархи. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям зі списку Forbes.

Також особливу увагу варто приділити олігархам, яким вдалося обійти санкції. Прикладом є Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю", Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу", Іскандер Махмудов, співвласник компаній "Трансойл" та "Трансмашхолдинг".

Також Україна пропонує ввести санкції проти:

вищих чиновників;

ключового менеджменту компаній, включаючи іноземців;

російських пропагандистів і спортсменів;

керівництва політичних партій, членів сімей та довірених осіб усіх цих людей.

Головними санкційними механізмами повинні стати: заморожування активів, заборона на в'їзд до країн коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.

Згідно з попередніми підрахунками, під індивідуальні санкції можуть потрапити близько 350 тисяч осіб, які тим чи іншим чином підтримують війну Росії проти України.