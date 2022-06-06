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Україна запропонувала свій список росіян для санкцій, в лідерах - сотня з рейтингу Forbes

Фото: Україна запропонувала свій список росіян, проти яких потрібно ввести санкції (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Україна представила свій список претендентів на індивідуальні санкції в Росії. До переліку увійшли олігархи, бізнесмени, пропагандисти і навіть спортсмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відзначається, що міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.

Документ описує завдання і принципи санкцій, а також визначає категорії осіб, щодо яких вони повинні бути введені. Головна мета індивідуальних санкцій - посилити тиск на оточення Володимира Путіна та олігархічні еліти для припинення війни в Україні.

Для того, щоб санкції були ефективними, група Єрмака-Макфола розробила пріоритетність категорії підсанкційних осіб.

Лідерами у списку залишаються російські олігархи. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям зі списку Forbes.

Також особливу увагу варто приділити олігархам, яким вдалося обійти санкції. Прикладом є Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю", Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу", Іскандер Махмудов, співвласник компаній "Трансойл" та "Трансмашхолдинг".

Також Україна пропонує ввести санкції проти:

  • вищих чиновників;
  • ключового менеджменту компаній, включаючи іноземців;
  • російських пропагандистів і спортсменів;
  • керівництва політичних партій, членів сімей та довірених осіб усіх цих людей.

Головними санкційними механізмами повинні стати: заморожування активів, заборона на в'їзд до країн коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.

Згідно з попередніми підрахунками, під індивідуальні санкції можуть потрапити близько 350 тисяч осіб, які тим чи іншим чином підтримують війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли, які обмеження можуть бути в сьомому пакеті санкцій проти РФ.

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Офіс президентаСанкції проти Росії