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Украина предложила свои хранилища для хранения страхового запаса газа стран ЕС

Новина українською →
Украина, Среда 20 октября 2021 16:17
Украина предложила свои хранилища для хранения страхового запаса газа стран ЕС Фото: Украина предложила ПХГ для хранения страхового запаса газа стран ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укртрансгаз" как оператор газохранилищ Украины готов предложить услуги украинских ПХГ для хранения страхового запаса газа стран ЕС. Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд кубометров и является крупнейшим среди стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, из-за критической ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы в 2021 году, в ЕС вернулись к вопросу страховых запасов газа, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, как это происходит в последние несколько месяцев. Европейская комиссия уже начала изучение этой темы и поиск потенциальных площадок для долгосрочного хранения объемов страхового газа.

"Украине есть что предложить своим европейским партнерам. Бесспорно, для этого необходимо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности между Украиной, Польшей и Венгрией. В этом вопросе рассчитываем прежде всего на поддержку европейских коллег, в частности партнеров из Energy Community", - отметил Сергей Перелома, врио генерального директора "Укртрансгаза".

Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд куб. м и является крупнейшим среди стран Европы. Оператор газохранилищ ежегодно использует около 60% мощностей ПХГ для удовлетворения нужд внутренних потребителей Украины, таким образом оставляя около 40% для хранения газа компаний-нерезидентов. Эти мощности могут быть использованы, в частности, и для хранения страховых запасов газа стран ЕС, сообщили в пресс-службе.

Напомним, Европейская комиссия 13 октября одобрила решение, призванное противостоять резкому росту мировых цен на энергоносители, которое, по прогнозам, продлится всю зиму. Решение включает в себя перечень конкретных мероприятий.

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