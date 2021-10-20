Україна запропонувала свої сховища для зберігання страхового запасу газу країн ЄС

Як зазначили в прес-службі, через критичну ситуацію, що склалася на енергетичному ринку Європи у 2021 році, у ЄС повернулися до питання страхових запасів газу, котрі дали б змогу мінімізувати загрози енергетичній безпеці у разі дефіциту постачання газу чи різкого коливання цін, як це відбувається в останні кілька місяців. Європейська комісія вже розпочала вивчення цієї теми та пошук потенційних майданчиків для довгострокового зберігання обсягів страхового газу.

"Україна має що запропонувати своїм європейським партнерам. Безперечно, для цього необхідно включити українські ПСГ до переліку майданчиків, де такий страховий запас може зберігатися, та налагодити інфраструктуру для безперешкодного транспортування газу між європейськими країнами, зокрема між Україною, Польщею та Угорщиною. У цьому питанні розраховуємо найперше на підтримку європейських колег, зокрема партнерів із Energy Community", - відзначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу".

Загальний обсяг мережі українських підземних газосховищ сягає 31 млрд куб. м та є найбільшим серед країн Європи. Оператор газосховищ щороку використовує близько 60% потужностей ПСГ для задоволення потреб внутрішніх споживачів України, у такий спосіб залишаючи близько 40% для зберігання газу компаній-нерезидентів. Ці потужності можуть бути використані, зокрема, і для зберігання страхових запасів газу країн ЄС, повідомили в прес-службі.