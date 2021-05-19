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Україна запропонувала узгодити план з розмінування на Донбасі

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Київ, Середа 19 травня 2021 20:02
Україна запропонувала узгодити план з розмінування на Донбасі Фото: розмінування на Донбасі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі сьогодні, 19 травня, провела чергове засідання. Українська сторона запропонувала план з розмінування регіону.

Про це йдеться в заяві української делегації в ТКГ.

"Українська сторона запропонувала узгодити план розмінування і допуску ремонтних груп до ключових об'єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування", - підкреслюється в заяві.

Відзначається, що сторони погодилися з пропозицією української делегації з питання розмінування на Донбасі. "Конкретні заходи повинні бути відпрацьовані в ході наступних засідань підгрупи з безпеки", - уточнюється в повідомленні.

Основна мета цього комплексу заходів - створення безпечних умов для роботи об'єктів критичної інфраструктури, які, перш за все, забезпечують потреби цивільного населення.

Нагадаємо, наприкінці березня віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що щільність наявності мін на території України більше, ніж у будь-якій точці світу. За його словами, своїм бюджетом країна не впорається.

Зазначимо, на зустрічі українська сторона в ТКГ попросила визволити з полону майже 100 осіб. Місцеперебування цих людей вже вдалося встановити.

До цього проросійські бойовики заявляли, що Україна в квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб.

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