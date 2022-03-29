Украина предложила проводить переговоры о статусе Крыма в течение 15 лет, - Подоляк

Член украинской делегации, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина предложила зафиксировать в мирном договоре проводить переговоры о статусе Крыма в течение 15 лет. При этом он подчеркнул, что на протяжении этого времени не будет использоваться военные или вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Что касается таких вопросов как Крым. Это тоже отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и России на протяжении 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя", - заявил он.

Подоляк добавил, что отдельным пунктом было предложено, что пока идут переговоры, не будут использоваться Вооруженные силы двух стран.

"Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее - Украина и Россия не будут на протяжении этого срока, пока идут переговоры, использовать военные или вооруженные какие-либо силы, чтобы решить вопросы Крыма", - заявил Подоляк.