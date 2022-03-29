Україна запропонувала проводити переговори про статус Криму протягом 15 років, - Подоляк

Член української делегації, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна запропонувала зафіксувати в мирному договорі проводити переговори про статус Криму протягом 15 років. При цьому він підкреслив, що протягом цього часу не буде використовуватися військові або збройні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Що стосується таких питань як Крим. Це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори про статус Криму і Севастополя", - заявив він.

Подоляк додав, що окремим пунктом було запропоновано, що поки йдуть переговори, не будуть використовуватися Збройні сили двох країн.

"Окремим пунктом ми пропонуємо російській стороні наступне - Україна і Росія не будуть протягом цього терміну, поки йдуть переговори, використовувати військові або збройні будь-які сили, щоб вирішити питання Криму", - заявив Подоляк.