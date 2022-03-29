RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна запропонувала проводити переговори про статус Криму протягом 15 років, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Член української делегації, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна запропонувала зафіксувати в мирному договорі проводити переговори про статус Криму протягом 15 років. При цьому він підкреслив, що протягом цього часу не буде використовуватися військові або збройні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Що стосується таких питань як Крим. Це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори про статус Криму і Севастополя", - заявив він.

Подоляк додав, що окремим пунктом було запропоновано, що поки йдуть переговори, не будуть використовуватися Збройні сили двох країн.

"Окремим пунктом ми пропонуємо російській стороні наступне - Україна і Росія не будуть протягом цього терміну, поки йдуть переговори, використовувати військові або збройні будь-які сили, щоб вирішити питання Криму", - заявив Подоляк.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна Росії проти України