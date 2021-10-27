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Украина предложила Польше провести совместный аудит работы пунктов пропуска на границе

Новина українською →
Украина, Среда 27 октября 2021 12:53
Украина предложила Польше провести совместный аудит работы пунктов пропуска на границе Фото: Украина предлагает Польше провести аудит работы пунктов пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Украина предложила Республике Польша провести независимый совместный аудит работы пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе. Это позволит решить проблему выдачи разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В частности, об этом шла речь во время встречи министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и главы МИД Польши Анджея Адамчика.

"Польская сторона настаивает на том, что вопрос предоставления разрешений напрямую зависит от улучшения ситуации с очередями на украинско-польской границе. Однако, и мы это неоднократно проговаривали на международных встречах, проблемы с очередями наблюдаются с двух сторон. Это подтвердят и украинские перевозчики", - отметил Кубраков.

По его словам, Украина предложила Польше совместный аудит работы пограничных и таможенных служб, выявление узких мест, чтобы по его результатам принять соответствующие совместные решения, которые улучшат ситуацию на границе.

Глава МИД добавил, что Украина сейчас работает над рядом проектов, которые направлены на улучшение логистических и транспортных условий для перевозчиков и пассажиров в стране.

В частности, речь шла и о начале строительства пассажирского участка в пункте пропуска "Краковец", начале строительства ветки железной дороги из Польши в Трускавец и запуске скоростного железнодорожного сообщения Киев - Варшава (сейчас проект на этапе разработки).

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