ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина предложила партнерам особое требование для въезда россиян: о чем идет речь

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 17:21
Украина предложила партнерам особое требование для въезда россиян: о чем идет речь Фото: Украина предложила партнерам особое требование для въезда россиян (twitter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине. Исходя из этого, давать или не давать визу гражданам РФ.

Об этом заявил специальный представитель МИД Украины по вопросам санкций Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну - а различные опросы показывают, что более 80% россиян все еще поддерживают войну, - не имели доступа к свободному миру", - сказал представитель МИД.

Напомнить, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

Министерство иностранных дел Украины получило первые обращения от граждан Российской Федерации по визам.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине