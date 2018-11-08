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Украина предложила Китаю создать зону свободной торговли

Новости » Экономика    08.11.2018 - 10:53
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

За 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил 6 млрд долларов

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время рабочего визита в Пекин в четверг, 8 ноября, предложил китайской стороне начать совместные консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли.

Во время встречи с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ стороны сосредоточились на расширении торгово-экономического сотрудничества двух государств. За 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти 6 млрд долларов и вырос на 21%.

"Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие 5 лет можем увеличить товарооборот до 20 млрд долларов в год. Поэтому нам следует активизировать работу по всем направлениям, которые имеем и проработать новые инструменты", - отметил Кубив.

Министр отметил, что после длительного перерыва возобновила деятельность межправительственная комиссия по сотрудничеству двух стран. Это дало толчок для активизации сотрудничества и наращивания объемов торговли.

"За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Имеем новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли Украина-Китай", - подчеркнул глава МЭРТ.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс и путь", а также сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктурных проектов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и агроиндустрии.

Напомним, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем подпишут в конце осени. В 20-х числах ноября в Киеве состоится украинско-израильский инновационный саммит, который объединит десятки предприятий и предпринимателей, работающих в сфере инноваций.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем подпишут в конце осени Украина и Турция до конца года подпишут соглашение о ЗСТ
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