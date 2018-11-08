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Україна запропонувала Китаю створити зону вільної торгівлі

Новини » Економіка    08.11.2018 - 10:53
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

За 8 місяців 2018 року товарообіг між Україною та Китаєм склав 6 млрд доларів

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час робочого візиту до Пекіна у четвер, 8 листопада, запропонував китайській стороні розпочати спільні консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Під час зустрічі з віце-прем’єром Держради Китаю Лю Хе сторони зосередились на на розширенні торговельно-економічної співпраці двох держав. За 8 місяців 2018 року товарообіг між Україною та Китаєм склав майже 6 млрд доларів і зріс на 21%.

"Але цей обсяг  торгівлі не відповідає наявному потенціалу. У найближчі 5 років можемо збільшити товарообіг до 20 млрд доларів на рік. Тож нам слід активізувати роботу за усіма напрямками, які маємо та опрацювати нові інструменти", - зазначив Кубів.

Міністр зауважив, що після тривалої перерви відновила діяльність міжурядова комісія зі співробітництва двох країн. Це дало поштовх для активізації співпраці та нарощування обсягів торгівлі.

"За кілька років Україна суттєво розширила власну мережу преференційних режимів торгівлі. Маємо нову угоду про вільну торгівлю з Канадою, завершили переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем, завершуємо переговори з Туреччиною. Ми бачимо ефективність цих угод, тож пропоную розпочати спільні українсько-китайські консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай", - наголосив глава МЕРТ. 

Сторони також обговорили співпрацю у межах ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс і шлях", а також співпрацю у сфері енергетики, інфраструктурних проектів, промисловості, машинобудування, сільського господарства та агроіндустрії.

Нагадаємо, угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем підпишуть в кінці осені. У 20-х числах листопада у Києві відбудеться українсько-ізраїльський інноваційний саміт, який об'єднає десятки підприємств і підприємців, що працюють у сфері інновацій.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем підпишуть наприкінці осені Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ
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