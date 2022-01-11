Украина предложила Канаде обновить совместную декларацию об особом партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо обновить совместную декларацию об особом партнерстве между странами. Предполагается, что работу над новым документом будут главы внешнеполитических ведомств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Обновление декларации об особом партнерстве между странами Зеленский связал с беспрецедентным характером двусторонних отношений, а также новыми внешними вызовами и приоритетами.
"Предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию", - добавил глава государства.
Как сообщало ранее РБК-Украина, в ходе беседы Зеленский и Трюдо договорились вместе добиваться справедливых компенсаций от Ирана за сбитый в январе 2020 года самолет МАУ.