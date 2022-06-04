Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів безпеки, - ЗМІ
Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом з деякими іншими країнами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu.
"Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у післявоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше гуманітарної допомоги, медикаментів, а також деякої технічної та фінансової допомоги", - сказало дипломатичне джерело виданню.
За його словами, на сьогодні загальний обсяг допомоги з Індії становить близько 230 тонн. Крім того, великий обсяг був наданий фармацевтичними компаніями, штаб-квартира яких знаходиться в Індії, але офіси розташовані в Україні та Східній Європі.
"Це окрема допомога на суму близько 7-8 млн доларів", - заявило джерело.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом для України.