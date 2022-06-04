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Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів безпеки, - ЗМІ

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Діливши, Субота 04 червня 2022 11:53
Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів безпеки, - ЗМІ Фото: Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів безпеки (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом з деякими іншими країнами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu.

"Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у післявоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше гуманітарної допомоги, медикаментів, а також деякої технічної та фінансової допомоги", - сказало дипломатичне джерело виданню.

За його словами, на сьогодні загальний обсяг допомоги з Індії становить близько 230 тонн. Крім того, великий обсяг був наданий фармацевтичними компаніями, штаб-квартира яких знаходиться в Індії, але офіси розташовані в Україні та Східній Європі.

"Це окрема допомога на суму близько 7-8 млн доларів", - заявило джерело.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом для України.

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