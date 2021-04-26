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Украина предложила Чехии направить высланных Россией дипломатов на работу в Киев

Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал Чехию в дипломатической войне с Россией. Он предложил своему чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киев.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - сообщил Кулеба.

Напомним, в Чехии заявили о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетицах. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы.

Москва в ответ объявила персонами нон-грата 20 работников чешского посольства.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и тогда еще исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Напомним, Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также выслали российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

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