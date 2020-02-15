Украина предлагает создать новую площадку для обсуждения Крыма

Для обсуждения вопроса российской оккупации Крыма можно создать новую площадку, где имели бы влияние Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

По словам украинского президента, ему не нравится, что вопрос Крыма отсутствует в минских договоренностях. Он предложил создать новую площадку, в которую был бы привлечен Вашингтон.

"Что мне не нравится в минских соглашениях - это вопрос Крыма. Вопрос Крыма не обсуждается вовсе... Нужна ли новая площадка?..Здесь могли бы сильнее повлиять США", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с делегацией Конгресса США. Во время встречи глава государства предложил Вашингтону присоединиться к переговорам относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский планирует провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории страны, включительно с Донбассом и Крымом. Однако для проведения выборов на оккупированных территориях необходимы определенные политические условия.