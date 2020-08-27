Украина предлагает провести заседание комиссии стратегического партнерства с США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с первым заместителем американского госсекретаря Стивеном Бигэном. В ходе встречи Кулеба предложил провести заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Как считает Кулеба, провести заседание комиссии необходимо для того, чтобы вынести на повестку дня двусторонних отношений новые амбициозные цели. Бигэн заверил, что США готовы к проведению этого заседания.

Также дипломаты обсудили российский проект "Северный поток-2", который угрожает энергетической безопасности Европы, и договорились прилагать совместные усилия ради обеспечения диверсификации поставок энергоносителей.

Отдельно была поднята тема российской оккупации Крыма и территорий Донбасса. Кулеба рассказал о создании платформы по деоккупации Крыма и призвал США поддержать эту инициативу, а также предложил присоединиться к ней.

Кроме того, Кулеба и Бигэн обсудили ситуацию в Беларуси и то, как она может повлиять на безопасность в регионе. Дипломаты согласились, что действующая белорусская власть должна предотвратить насилие во время акций протеста, мирно урегулировать ситуацию и пойти на переговоры с оппозицией.

"Будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа, и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор", - подчеркнули стороны.

Напомним, ранее Бигэн встретился с членами украинского Кабинета министров; РБК-Украина рассказывало, что обсуждали во время этой встречи.

До этого Бигэн провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кривом Роге.