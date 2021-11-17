Украина предлагает изменить устав ООН: каким образом

Он удивлен, что процесс внесения поправок остановился 48 лет назад - "несмотря на то, что мир XXI века не сравним с миром 1973 года".

"Карта мира кардинально изменилась, и такие искусственные образования, как Советский Союз, ушли в прошлое. Они исчезли с карты мира, но все еще присутствуют в уставе ООН", - заявил украинский дипломат.

Секретариат ООН, понимая это, использует в своих материалах формулировки, отсутствующие в нынешнем тексте устава, "поскольку государства-члены не договорились об изменениях". (В статье 23 Устава ООН указано, что постоянными членами Совбеза являются Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США; России в этом перечне нет, - ред.)

По словам Кислицы, реформа Совбеза ООН должна предусматривать отказ от права вето постоянного члена по разрешению конфликтов, в которых он является стороной.

"Делегация Украины решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничение использования права вето", - сказал Кислица.

По его словам, такие ограничения должны касаться рассмотрения в Совбезе случаев геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также конфликтов и ситуаций, к которым привлечен постоянный член, поскольку он не может голосовать беспристрастно из-за конфликта интересов.