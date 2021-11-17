Україна пропонує змінити статут ООН: яким чином

Він здивований, що процес внесення поправок зупинився 48 років тому - "незважаючи на те, що світ XXI століття не можна порівняти зі світом 1973 року".

"Карта світу кардинально змінилася, і такі штучні утворення, як Радянський Союз, пішли в минуле. Вони зникли з карти світу, але все ще присутні в статуті ООН", - заявив український дипломат.

Секретаріат ООН, розуміючи це, використовує у своїх матеріалах формулювання, відсутні в нинішньому тексті статуту, "оскільки держави-члени не домовилися про зміни". (У статті 23 Статуту ООН зазначено, що постійними членами Радбезу є Китай, Франція, Радянський Союз, Великобританія і США; Росії в цьому переліку немає, - ред.)

За словами Кислиці, реформа Радбезу ООН повинна передбачати відмову від права вето постійного члена з вирішення конфліктів, в яких він є стороною.

"Делегація України рішуче підтримує всі ініціативи, спрямовані на обмеження використання права вето", - сказав Кислиця.

За його словами, такі обмеження повинні стосуватися розгляду в Радбезі випадків геноциду, злочинів проти людяності і військових злочинів, а також конфліктів і ситуацій, до яких залучений постійний член, оскільки він не може голосувати неупереджено через конфлікт інтересів.