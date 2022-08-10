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Украина может праздновать победу весной: генерал назвал условие

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 11:52
Украина может праздновать победу весной: генерал назвал условие Фото: генерал Дмитрий Марченко (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украина может завершить войну с Россией и одержать победу уже весной, выйдя на границы 1991 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал Дмитрий Марченко.

"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", - сказал он.

По словам Марченко, точку невозврата Украина уже прошла после Ирпеня и Бучи, поэтому говорить о каких-либо переговорах путем сдачи какой-либо своей территории категорически нельзя делать.

"Если мы это сделаем, то мы эту войну просто переложим на плечи наших детей. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли", - добавил генерал.

Детальнее зачем Россия перебрасывает войска на юг, почему оккупанты не проведут в Херсоне референдум 11 сентября и что нужно для того, чтобы следующей весной Украина праздновала победу - в интервью РБК-Украина.

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