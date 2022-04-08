Украина не позволит отменить санкции против России по щелчку пальцев, - Подоляк

Украина не позволит по щелчку пальцев отменить мировые санкции против России, которые были введены за полномасштабное вторжение. Цена за войну против Украины должна быть немыслимой для РФ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"У нас санкциями жестко занимается целая группа людей, включая международных и наших экспертов, которая модерируется (главой Офиса президента, - ред.) Андреем Ермаком и точно не позволит по щелчку пальцев отменить какие-то санкции. Это принципиальный вопрос, что за такой варварский способ ведения войны цена должна быть немыслимой, и она должна нарастать", - отметил он.
По его словам, Вооруженные силы Украины и санкции являются ключевым инструментом для того, чтобы "поставить Россию на место".
Напомним, ранее Подоляк заявил, что ключевыми санкциями против России, которые помогут приблизить завершение войны, это прямые и непрямые эмбарго на российский экспорт.
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