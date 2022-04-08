Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії за клацанням пальців, - Подоляк

Україна не дозволить за клацанням пальців скасувати світові санкції проти Росії, які були введені за повномасштабне вторгнення. Ціна за війну проти України повинна бути немислимою для РФ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"У нас санкціями жорстко займається ціла група людей, включаючи міжнародних і наших експертів, яка модерується (головою Офісу президента, - ред.) Андрієм Єрмаком і точно не дозволить за клацанням пальців скасувати якісь санкції. Це принципове питання, що за такий варварський спосіб ведення війни ціна має бути немислимою, і вона має наростати", - зазначив він.
За його словами, Збройні сили України і санкції є ключовим інструментом для того, щоб "поставити на Росію місце".
Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що ключовими санкціями проти Росії, які допоможуть наблизити завершення війни, це прямі і непрямі ембарго на російський експорт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.