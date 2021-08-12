UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина пожаловалась в суд Гааги из-за преступлений России против культурного наследия в Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис генерального прокурора Украины направил новое сообщение в Международный уголовный суд о военных преступлениях против объектов культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе приведены доказательства совершенных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщение подписали генеральный прокурор Ирина Венедиктова, юристы и эксперты. В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия оккупационными властями. Среди них:

  • Древний город Херсонес Таврический и его хора;
  • Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале;
  • Крымская астрофизическая обсерватория;
  • Башня Константина и Доковая Башня в городе Феодосия;
  • Церковь Иоанна Предтечи в городе Керчь.

В сообщении также подробно описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и изменения культурных ценностей на оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Кроме того, в документе детально описаны отдельные формы совершения преступлений со стороны российских и оккупационных властей в Крыму. Среди них:

  • незаконный оборот предметов культуры;
  • преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры;
  • проведение незаконных археологических раскопок, в частности, мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление;
  • перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

"Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа - это уничтожить его культуру и историю", - отметила Венедиктова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура УкраиныКрымМеждународный уголовный суд