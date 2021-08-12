Україна поскаржилася до суду Гааги через злочини Росії проти культурної спадщини в Криму

Офіс генерального прокурора України направив нове повідомлення до Міжнародного кримінального суду про військові злочини проти об'єктів культурної спадщини в окупованому Криму. У документі наведено докази скоєних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Повідомлення підписали генеральний прокурор Ірина Венедиктова, юристи та експерти. У документі наведено докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини окупаційною владою. Серед них:
У повідомленні також детально описані численні випадки незаконних археологічних розкопок і зміни культурних цінностей на окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун і Сиваг-Кермен.
Крім того, в документі детально описані окремі форми вчинення злочинів з боку російської та окупаційної влади в Криму. Серед них:
"Знищення унікальних об'єктів культурної спадщини людства є таким же незворотнім злочином, як і позбавлення людини життя. Адже один із способів припинити існування народу - це знищити його культуру та історію", - зазначила Венедиктова.