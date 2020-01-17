ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина пожаловалась на расширение действия радиостанции России на Азовское море

Новости » Политика     17.01.2020 - 17:18
Украина пожаловалась на расширение действия радиостанции России на Азовское море
Иллюстративное фото (most.life)

Украина подала жалобу в Международную морскую организацию

Украинская делегация в пятницу, 17 января, пожаловалась в Международную морскую организацию (ММО) в связи с незаконным расширением Россией действия радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на Азовское море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По данным министерства, Россия неправомерно расширила район обслуживания радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. В связи с незаконными действиями РФ украинская делегация выразила протест на заседании седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению ММО.

"Объявление навигационной информации по безопасности мореходства должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск. Украина призвала ММО рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, которые угрожают безопасности навигации", - отметили в Мининфраструктуры.

Напомним, в ноябре 2019 года министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Москву разблокировать Азовское море. Руководители внешнеполитических ведомств призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

Также РБК-Украина писало, что посольство США в Украине осудило запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированным Крымом. В США назвали действия РФ вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

РФ пожаловалась в Совет Европы из-за закона о рекламе на украинском языке Россия является неизбежным источником угроз для ЕС, - Европарламент
Новости Украины Российская ФедерацияКерченский мостАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь