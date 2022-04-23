Если Украина пойдет на "Минск-3", то через время снова получит войну, - Подоляк

Украине не нужно временное перемирие с Россией. Потому что если украинская сторона согласует с российской на "Минск-3" или "Минск-4", то мы через некоторое время снова получим войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Для нас важно юридически правильно выйти из войны и после этого не получить "Минск-3" или "Минск-4". Если мы получим временное перемирие, как "Минск-3" например, то мы получим через некоторое время снова войну", - заявил Подоляк.

Он в свою очередь отметил, что Россия не продает соседские отношения, мирный договор, она "продает билет на войну со всеми соседями".

"Она сегодня с нами, завтра с Грузией, послезавтра с Молдовой. И она будет воевать постоянно с кем-то. Поэтому мы хотим получить такой договор, чтобы рядом с нами стояли страны, которые будут гарантами того, что в следующий раз, когда у РФ возникнет вопрос какие мы большие, у них на этом комплекс неполноценности, великая нация, чтобы у них этот комплекс неполноценности не провоцировал войну в следующий раз, мы хотим договор о гарантиях безопасности", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что гарантии безопасности Украины сделают страну "неуязвимой" для нападений в будущем.

Добавим, недавно стало известно, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины со странами-партнерами завершатся в течение недели.

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