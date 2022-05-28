Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами "Гарпун", - Братчук

Украина на сегодня получила достаточно противокорабельных ракет "Гарпун", чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

В частности, он отметил, что по оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти "Гарпунов", для уничтожения крейсера - четырех, эсминца - двух. Одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер.

"Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?", - отметил Братчук.