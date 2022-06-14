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Украина потеряла четверть своих пахотных земель из-за вторжения России

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Украина, Вторник 14 июня 2022 06:36
Украина потеряла четверть своих пахотных земель из-за вторжения России Фото: Украина потеряла 25% пахотных земель (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина из-за полномасштабного вторжения России потеряла четвертую часть своих пахотных земель, в частности в южных и восточных областях.

Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В то же время, по словам Высоцкого, продовольственной безопасности населения Украины нет непосредственной угрозы.

"Несмотря на потерю 25% пахотных земель, посевов в этом году более чем достаточно, нынешнее состояние посевных площадей... не представляет угрозы для продовольственной безопасности Украины. Украинские аграрии успели относительно хорошо подготовиться к посеву до начала войны", - заявил он.

Кроме того, как отметил Высоцкий, в Украине упал уровень национального потребления из-за "массового перемещения населения и внешней миграции", связанных с войной.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что Украине может не хватить складов для хранения собранного в этом году урожая.

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