Україна втратила чверть своїх орних земель через вторгнення Росії

Україна через повномасштабне вторгнення Росії втратила четверту частину своїх орних земель, зокрема у південних та східних областях.

Про це сказав заступник міністра сільського господарства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Водночас, за словами Висоцького, продовольчій безпеці населення України немає безпосередньої загрози.

"Незважаючи на втрату 25% орних земель, посівів цього року більш ніж достатньо, нинішній стан посівних площ... не становить загрози для продовольчої безпеки України. Українські аграрії встигли відносно добре підготуватися до посіву до початку війни", - заявив він.