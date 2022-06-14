Україна втратила чверть своїх орних земель через вторгнення Росії
Україна через повномасштабне вторгнення Росії втратила четверту частину своїх орних земель, зокрема у південних та східних областях.
Про це сказав заступник міністра сільського господарства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Водночас, за словами Висоцького, продовольчій безпеці населення України немає безпосередньої загрози.
"Незважаючи на втрату 25% орних земель, посівів цього року більш ніж достатньо, нинішній стан посівних площ... не становить загрози для продовольчої безпеки України. Українські аграрії встигли відносно добре підготуватися до посіву до початку війни", - заявив він.
Крім того, як зазначив Висоцький, в Україні впав рівень національного споживання через "масове переміщення населення та зовнішню міграцію", пов'язані з війною.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що Україні може не вистачити складів для зберігання цьогорічного урожаю.