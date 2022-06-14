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Україна втратила чверть своїх орних земель через вторгнення Росії

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 06:36
Україна втратила чверть своїх орних земель через вторгнення Росії Фото: Україна втратила 25% орних земель (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Україна через повномасштабне вторгнення Росії втратила четверту частину своїх орних земель, зокрема у південних та східних областях.

Про це сказав заступник міністра сільського господарства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Водночас, за словами Висоцького, продовольчій безпеці населення України немає безпосередньої загрози.

"Незважаючи на втрату 25% орних земель, посівів цього року більш ніж достатньо, нинішній стан посівних площ... не становить загрози для продовольчої безпеки України. Українські аграрії встигли відносно добре підготуватися до посіву до початку війни", - заявив він.

Крім того, як зазначив Висоцький, в Україні впав рівень національного споживання через "масове переміщення населення та зовнішню міграцію", пов'язані з війною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що Україні може не вистачити складів для зберігання цьогорічного урожаю.

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