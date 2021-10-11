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До кінця 2021 року кількість користувачів 5G досягне 580 млн людей, - Ericsson

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 15:01
До кінця 2021 року кількість користувачів 5G досягне 580 млн людей, - Ericsson Фото: Себастіан Толстой (пресс-служба КМЕФ)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія Ericsson є світовим лідером з впровадження технологій швидкісного мобільного зв'язку, зокрема технології 5G. Наразі в світі діє понад 160 мереж нового покоління, 50% з яких працюють на технологіях компанії Ericsson, а вже до кінця 2021 року кількість користувачів технології 5G досягне 500 млн людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Ericsson в Східній Європі та Центральній Азії Себастіана Толстого під час другого дня Київського міжнародного економічного форуму, що пройшов 8 жовтня.

Себастіан Толстой зазначає, що на відміну від попередніх поколінь мобільного зв'язку, технологія 5G розроблена переважно для представників бізнесу та покращення ефективності виробництв. Серед прикладів використання нового покоління зв'язку - технологія «цифрових близнюків», що успішно спрацювала на прикладі порту в італійському місті Ліворно. Розвиток сучасної інфраструктури мобільного зв'язку впливає не лише на ефективність окремих виробництв, але й на зростання економіки в цілому. Для розвитку інноваційної складової економіки, Україна має орієнтуватися на кращі світові приклади, а не витрачати час на способи додаткового регулювання галузі.

В контексті України, мова йде про підвищення ефективності роботи відразу кількох важливих галузей національної економіки - видобувної, промислового виробництва та сільського господарства.

"Цікавим є порівняння України та Польщі, особливо в контексті нашої галузі. Зазначу, що стандарти 3G та 4G Польща запровадила відповідно на 11 та 8 років раніше. Цей час Україна втрачала у розвитку технологій, інновацій та ефективного виробництва", - зауважив Толстой.

Президент Ericsson в Східній Європі та Центральній Азії Себастіан Толстой переконаний, що глобальна співпраця, відкриті кордони та відсутність бар'єрів для розвитку та обміну технологій створює нову якість співпраці та ефективності, прикладом чого є Київський міжнародний економічний форум.

"Ми в компанії Ericsson переконані, що впровадження 5G в Україні - це потужний імпульс та нові можливості для розвитку інноваційної економіки. Не обмежуйтеся Україною, в цифровому світі немає кордонів, мисліть глобально!" - резюмував Себастіан Толстой.

Як повідомлялось, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження 5G-частот в країні. Відповідне рішення схвалив Кабмін.

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